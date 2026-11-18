俄罗斯国家杜马一读通过了一项法案，该法案规定，对传播所谓“诋毁俄罗斯传统精神与道德价值观”或鼓吹否定这些价值观的材料的行为处以罚款。

根据该法案，公民首次违规将面临61至121美元的罚款，公职人员为607至1214美元，组织则为6070至8498美元。

若再次违规，罚款金额将相应增加。对公民的罚款将提高至607至1821美元，对公职人员为3642至4856美元，对组织则为12140至36420美元。

该法案还针对未删除某些内容的情况规定了专项制裁，这些内容在俄罗斯当局看来“有损”传统价值观或鼓吹对其的否定。

目前，在线影院和社交媒体平台必须在收到俄罗斯联邦通信、信息技术和大众传媒监督局（Roskomnadzor）的相关要求后24小时内删除此类内容。

若未履行此要求，公民将面临121至243美元的罚款，公职人员为1214至2428美元，组织为8498至12 140美元。

对于再次违规的行为，罚款金额将大幅提高：公民为1821至3642美元，公职人员为7284至9712美元，组织为18210至60700美元。

因此，因再次未删除相关材料而面临的最高罚款金额可达约60,700美元。

俄罗斯联邦国家杜马刑事和行政立法委员会建议在一读中通过一项法案，对传播所谓“诋毁俄罗斯传统精神与道德价值观”的材料处以罚款。

普京政府正在起草一项关于爱国主义教育和公民教育的法案。

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