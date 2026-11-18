Государственная Дума России приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий штрафы за распространение материалов, якобы дискредитирующих «традиционные российские духовно-нравственные ценности» или пропагандирующих их отрицание.

Согласно законопроекту, за первое нарушение гражданам грозит штраф от $61 до $121, должностным лицам — от $607 до $1214, а организациям — от $6070 до $8498.

В случае повторного нарушения суммы штрафов будут увеличиваться. Для граждан они составят от $607 до $1821, для должностных лиц — от $3642 до $4856, а для организаций — от $12 140 до $36 420.

Отдельные санкции законопроект предусматривает за неудаление материалов, которые, по мнению российских властей, «дискредитируют» традиционные ценности или пропагандируют их отрицание.

В настоящее время онлайн-кинотеатры и социальные сети обязаны удалять такие материалы в течение суток после получения соответствующего требования от Роскомнадзора.

За невыполнение этого требования гражданам грозит штраф от $121 до $243, должностным лицам — от $1214 до $2428, организациям — от $8498 до $12 140.

За повторное нарушение предусмотрены значительно более высокие суммы: от $1821 до $3642 для граждан, от $7284 до $9712 для должностных лиц и от $18 210 до $60 700 для организаций.

Таким образом, максимальный штраф за повторное неудаление материалов может составить примерно $60,7 тысячи.

Комитет Государственной Думы РФ по уголовному и административному законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект о штрафах за распространение материалов, якобы «дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности».

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