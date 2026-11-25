Kolejne posiedzenie tymczasowej komisji śledczej Rady Najwyższej odbędzie się 7 grudnia. Oczekuje się na obecność byłego ministra obrony Mykoły Fedorowa, który może stawić się dobrowolnie lub zostać doprowadzony przez Policję Narodową.

„Kolejne posiedzenie odbędzie się 7 grudnia. Przypominam, że 7 grudnia oczekujemy doprowadzenia byłego ministra obrony Mykoły Fedorowa przy pomocy Policji Narodowej lub jego dobrowolnego stawienia się, co oczywiście jest lepszym wariantem” – oświadczył poseł.

Według Gonczarenki 7 grudnia jest jedną z dwóch zaproponowanych dat, w których szereg obecnych i byłych urzędników ma złożyć zeznania przed tymczasową komisją śledczą.

W szczególności komisja zaproponowała wybranie jednej z dwóch dat udziału w posiedzeniu następującym osobom:

Semenowi Krywonosowi – dyrektorowi Narodowego Biura Antykorupcyjnego Ukrainy;

Aleksandrowi Klymenko – szefowi Specjalistycznej Prokuratury Antykorupcyjnej;

Wasylowi Malukowi – byłemu szefowi Służby Bezpieczeństwa Ukrainy;

Mahometowi Rosulawowi – detektywowi NABU;

Rusłanowi Kravczenko — byłemu prokuratorowi generalnemu Ukrainy.

W ten sposób komisja śledcza oczekuje zeznań kierownictwa organów antykorupcyjnych, a także szeregu byłych wysokich urzędników. Uczestnikom zaproponowano samodzielny wybór jednej z dwóch dat przybycia na posiedzenie komisji.

Poinformował o tym poseł Ołeksij Honczarenko.

Przedstawiciele organów antykorupcyjnych wywierają presję na członków tymczasowej komisji śledczej (TSK) Rady Najwyższej i próbują uniemożliwić im udział w posiedzeniach i głosowaniach.

Wcześniej Tymczasowa Komisja Śledcza parlamentu przegłosowała przymusowe doprowadzenie byłego ministra obrony Ukrainy Mykoły Fedorowa. Wykonanie tej decyzji powierzono Policji Narodowej.

Szef SAP Oleksandr Klymenko po raz kolejny wyjaśnił swoją nieobecność na posiedzeniu parlamentarnej TSK. Początkowo powołał się na międzynarodowe spotkanie, a następnie wskazał na konflikt interesów u przewodniczącego komisji Oleksija Gonczarenki.

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