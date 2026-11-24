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Керівник САП Олександр Клименко вкотре пояснив свою неявку на засідання парламентської ТСК. Спочатку він посилався на міжнародну зустріч, а згодом заявив про конфлікт інтересів у голови комісії Олексія Гончаренка.

За словами нардепа, за 8 хвилин до засідання 23 листопада Клименко підписав шестисторінковий лист, у якому заявив про конфлікт інтересів через справу батька Гончаренка, пов’язану з Одеським аеропортом.

Гончаренко наголошує, що вирок у цій справі ухвалили ще 12 червня 2025 року, а угоду про визнання вини погоджував сам Клименко. Крім того, 15 січня 2026 року керівник САП уже брав участь у засіданні цієї ТСК, де відповідав на запитання депутата, не заявляючи про конфлікт інтересів.

Нардеп вважає, що нова причина неявки з’явилася після того, як Клименку почали ставити незручні запитання щодо можливих корупційних зловживань. Він закликав керівника САП прийти на засідання ТСК 25 листопада та надати пояснення.

Джерело: Олексій Гончаренко

Директор НАБУ Семен Кривонос, очільник САП Олександр Клименко, колишній голова СБУ Василь Малюк та ексгенпрокурор Руслан Кравченко не прийшли на засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради. Депутат Олексій Гончаренко повторно запросив їх на засідання.

Раніше Кривонос заявив про медійну атаку на НАБУ та САП.

Генерал Дука підтвердив звинувачення Кравченка на адресу директора НАБУ Кривоноса.

Також генерал СБУ Дука запропонував керівникам НАБУ і САП пройти поліграф.

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