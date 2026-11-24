Szef SAP Oleksandr Klymenko po raz kolejny wyjaśnił, dlaczego nie stawił się na posiedzeniu parlamentarnej komisji śledczej. Początkowo powołał się na spotkanie międzynarodowe, a następnie wskazał na konflikt interesów u przewodniczącego komisji Oleksija Honczarenka.

Według posła, na 8 minut przed posiedzeniem 23 listopada Klymenko podpisał sześciostronicowe pismo, w którym wskazał na konflikt interesów w związku ze sprawą ojca Gonczarenka dotyczącą lotniska w Odessie.

Gonczarenko podkreśla, że wyrok w tej sprawie zapadł już 12 czerwca 2025 r., a ugodę o przyznaniu się do winy zatwierdził sam Klymenko. Ponadto 15 stycznia 2026 r. szef SAP brał już udział w posiedzeniu tej komisji śledczej, gdzie odpowiadał na pytania posła, nie zgłaszając konfliktu interesów.

Poseł uważa, że nowy powód nieobecności pojawił się po tym, jak zaczęto zadawać Klymenko niewygodne pytania dotyczące ewentualnych nadużyć korupcyjnych. Wezwał szefa SAP do stawienia się na posiedzeniu komisji śledczej 25 listopada i udzielenia wyjaśnień.

Źródło: Oleksij Gonczarenko

Dyrektor NABU Semen Krywonos, szef SAP Oleksandr Klymenko, były szef SBU Wasyl Maljuk oraz były prokurator generalny Rusłan Kravczenko nie pojawili się na posiedzeniu Tymczasowej Komisji Śledczej Rady Najwyższej. Poseł Oleksij Gonczarenko ponownie zaprosił ich na posiedzenie.

Wcześniej Krywonos oświadczył, że NABU i SAP są przedmiotem ataku medialnego.

Generał Duka potwierdził zarzuty Kravczenki pod adresem dyrektora NABU Kryvonosa.

Ponadto generał SBU Duka zaproponował kierownictwu NABU i SAP poddanie się badaniu poligraficznemu.

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