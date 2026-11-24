Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w wywiadzie dla agencji Bloomberg z 24 listopada poinformował, że w działaniu terminali satelitarnych Starshield firmy SpaceX przeznaczonych dla ukraińskich sił zbrojnych nadal występują ograniczenia, zwłaszcza na tymczasowo okupowanych terytoriach. Według głowy państwa taka sytuacja stwarza poważne problemy dla funkcjonowania ukraińskiej obrony przeciwlotniczej.

Komentując tę kwestię, Zełenski podkreślił, że utrzymując te ograniczenia, Stany Zjednoczone stawiają się w „bardzo niezręcznej sytuacji”. Zauważył, że z politycznego punktu widzenia wygląda to tak, jakby Waszyngton podążał tym samym kursem co Władimir Putin, który dąży do zmuszenia Ukrainy do kapitulacji.

Źródło: wywiad prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego dla agencji Bloomberg.

23 listopada brytyjski minister obrony Wes Streeting oświadczył, że zakłócenia w działaniu systemów satelitarnych Starlink i Starshield na Ukrainie wymagają jasnego wyjaśnienia.

Ograniczenia dotyczące Starshield spowodowały zatrzymanie działania 2 tysięcy dronów przechwytujących typu Bars — powiedział Zełenski.

Kongresmeni USA wezwali Pentagon do udzielenia Ukrainie gwarancji dostępu do systemów Starlink i Starshield.

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