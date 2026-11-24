Зеленский назвал действия США в отношении Starshield попыткой принудить к капитуляции — Bloomberg
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Bloomberg 24 ноября сообщил, что в работе спутниковых терминалов Starshield от компании SpaceX для украинских военных по-прежнему наблюдаются ограничения, в частности на временно оккупированных территориях. По словам главы государства, такая ситуация создает существенные проблемы для работы украинской противовоздушной обороны.
Комментируя эту проблему, Зеленский подчеркнул, что из-за сохранения ограничений Соединенные Штаты ставят себя в «очень неудобное положение». Он отметил, что с политической точки зрения это выглядит так, будто Вашингтон придерживается того же курса, что и Владимир Путин, стремящийся заставить Украину капитулировать.
Источник: интервью президента Украины Владимира Зеленского агентству Bloomberg.
23 ноября министр обороны Великобритании Уэс Стритинг заявил, что перебои в работе спутниковых систем Starlink и Starshield в Украине требуют четкого объяснения.
Ограничения Starshield приостановили работу 2 тысяч дронов-перехватчиков Барс — Зеленский.
Конгрессмены США призвали Пентагон предоставить Украине гарантии доступа к Starlink и Starshield.