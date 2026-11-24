Глава САП Александр Клименко в очередной раз объяснил свою неявку на заседание парламентской ВСК. Сначала он сослался на международную встречу, а затем заявил о конфликте интересов у председателя комиссии Алексея Гончаренко.

По словам народного депутата, за 8 минут до заседания 23 ноября Клименко подписал шестистраничное письмо, в котором заявил о конфликте интересов в связи с делом отца Гончаренко, связанным с Одесским аэропортом.

Гончаренко подчеркивает, что приговор по этому делу был вынесен еще 12 июня 2025 года, а соглашение о признании вины согласовывал сам Клименко. Кроме того, 15 января 2026 года руководитель САП уже принимал участие в заседании этой ВСК, где отвечал на вопросы депутата, не заявляя о конфликте интересов.

Народный депутат считает, что новая причина неявки появилась после того, как Клименко начали задавать неудобные вопросы о возможных коррупционных злоупотреблениях. Он призвал руководителя САП прийти на заседание ВСК 25 ноября и дать объяснения.

Источник: Алексей Гончаренко

Директор НАБУ Семен Кривонос, глава САП Александр Клименко, бывший председатель СБУ Василий Малюк и экс-генпрокурор Руслан Кравченко не явились на заседание Временной следственной комиссии Верховной Рады. Депутат Алексей Гончаренко повторно пригласил их на заседание.

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