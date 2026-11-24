特别反腐败局（SAP）负责人亚历山大·克利缅科再次解释了其缺席议会特别调查委员会会议的原因。起初他以参加国际会议为由，随后又指称委员会主席奥列克西·贡恰连科存在利益冲突。

据这位议员称，在11月23日会议开始前8分钟，克利缅科签署了一封六页长的信函，信中指出由于贡恰连科父亲涉及敖德萨机场的一起案件，存在利益冲突。

贡恰连科强调，该案的判决早在2025年6月12日就已作出，而认罪协议正是由克利缅科本人批准的。 此外，2026年1月15日，特别反腐败局局长曾出席该特别调查委员会的会议，并在会上回答了议员的提问，当时并未声明存在利益冲突。

这位议员认为，在克利缅科开始被问及可能存在的腐败滥用职权问题后，才出现了缺席听证会的这一新理由。他呼吁特别反腐败局局长于11月25日出席特别调查委员会的会议并作出说明。

来源：奥列克西·贡恰连科

国家反腐败局（NABU）局长塞梅恩·克里沃诺斯、特别反腐败局（SAP）局长亚历山大·克利缅科、前安全局（SBU）局长瓦西里·马柳克以及前总检察长鲁斯兰·克拉夫琴科均未出席乌克兰最高议会特别调查委员会的会议。 议员奥列克西·贡恰连科再次邀请他们出席会议。

此前，克里沃诺斯曾表示，国家反腐败局和特别反腐败检察署正遭受媒体攻击。

杜卡将军证实了克拉夫琴科对NABU局长克里沃诺斯的指控。

此外，乌克兰安全局（SBU）将军杜卡还提议国家反腐败局（NABU）和特别反腐败检察署（SAP）的负责人接受测谎测试。

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