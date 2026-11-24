В среду, 25 ноября, в Киеве и Киевской области ожидается облачная погода с прояснениями и местами небольшой снег. По данным Украинского гидрометцентра, ветер будет северо-западный и западный со скоростью 7–12 м/с, а ночью и утром на дорогах региона местами образуется гололед.

Температура воздуха в Киевской области в течение суток будет колебаться от 3 °С мороза до 2 °С тепла (максимально прогреваясь до +3 °С), тогда как в Киеве ночью и днем столбики термометров будут держаться около 0 °С.

Источник: сообщение пресс-службы Украинского гидрометцентра.

В течение недели, с 23 по 29 ноября 2026 года, в Украине произойдет заметный переход к зимнему характеру погоды. Неустойчивая погода с мокрым снегом, порывистым ветром и гололедом в первые дни недели ближе к выходным сменится сухой и морозной под влиянием Скандинавского антициклона.

В высокогорье Карпат четвертый день подряд сохраняется штормовая погода: на горе Пип Иван Черногорский выпало много снега, установился 12-градусный мороз, а скорость ветра на вершине достигала 17 м/с.

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