W środę, 25 listopada, w Kijowie i obwodzie kijowskim spodziewana jest pochmurna pogoda z przejaśnieniami oraz miejscami niewielki śnieg. Według danych Ukraińskiego Centrum Hydrometeorologicznego wiatr będzie północno-zachodni i zachodni o prędkości 7–12 m/s, a w nocy i rano na drogach regionu miejscami pojawi się gołoledź.

Temperatura powietrza w obwodzie kijowskim w ciągu doby będzie się wahać od 3°C poniżej zera do 2°C powyżej zera (maksymalnie dochodząc do +3°C), natomiast w Kijowie w nocy i w ciągu dnia temperatura utrzyma się na poziomie około 0°C.

Źródło: komunikat służby prasowej Ukraińskiego Centrum Hydrometeorologicznego.

W ciągu tygodnia, od 23 do 29 listopada 2026 r., na Ukrainie nastąpi wyraźne przejście do zimowej pogody. Niestabilna pogoda z mokrym śniegiem, porywistym wiatrem i gołoledzią w pierwszych dniach tygodnia, bliżej weekendu, zmieni się na suchą i mroźną pod wpływem antycyklonu skandynawskiego.

W wysokogórskich rejonach Karpat już czwarty dzień z rzędu utrzymuje się burzowa pogoda: na szczycie Pip Ivan Czarnohorski spadło dużo śniegu, temperatura spadła do -12 stopni, a prędkość wiatru na szczycie osiągała 17 m/s.

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