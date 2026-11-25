Временный поверенный в делах Украины в США Денис Сеник заявил, что ситуация с ограничениями работы системы Starshield в Украине по-прежнему не урегулирована.

Сеник отметил, что чем дольше проблема остается нерешенной, тем выше риск того, что она постепенно исчезнет из поля зрения тех, кто уполномочен ее урегулировать.

«Ограничения, наложенные на систему Starshield в Украине, привели к возникновению замкнутого круга: ни одна из ключевых заинтересованных сторон не смогла выяснить, кто именно принял решение о введении этих ограничений», — отметил Сеник.

По его словам, украинская сторона не может позволить себе воспринимать сбой в работе критически важной системы Starshield как очередной эпизод и просто забыть о нём.

«Этот вопрос должен оставаться на повестке дня до тех пор, пока он не будет полностью решен», – подчеркнул дипломат.

Сеник также подчеркнул, что внезапные ограничения, введенные более недели назад без предупреждения, подвергли украинское гражданское население дополнительной угрозе.

«Каждый день, пока эти ограничения остаются в силе, создает реальные риски и потенциально разрушительные последствия для людей на местах», — добавил он.

Дипломат отметил, что Россия продолжает наращивать производство беспилотников и каждую неделю запускает тысячи дронов по Украине.

«В то время как масштаб и интенсивность этих атак растут, любое нарушение функционирования системы, помогающей защищать жизни украинцев, является вопросом чрезвычайной важности. Мы просто не можем позволить, чтобы этот вопрос сошел на нет», – резюмировал Денис Сеник.

Об этом украинский дипломат написал в соцсети X.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Bloomberg 24 ноября сообщил, что в работе спутниковых терминалов Starshield от компании SpaceX для украинских военных до сих пор фиксируются ограничения, в частности на временно оккупированных территориях. По словам главы государства, такая ситуация создает существенные проблемы для работы украинской противовоздушной обороны.

23 ноября министр обороны Великобритании Уэс Стритинг заявил, что перебои в работе спутниковых систем Starlink и Starshield в Украине требуют четкого объяснения.

Ограничения Starshield приостановили работу 2 тысяч дронов-перехватчиков Барс — Зеленский.

Конгрессмены США призвали Пентагон предоставить Украине гарантии доступа к Starlink и Starshield.

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