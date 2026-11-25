Украина ожидает от американской стороны определения даты следующей встречи в рамках мирных переговоров, которая должна состояться в четырехстороннем формате с участием представителей Европы, заявил президент Украины Владимир Зеленский после встречи с министром иностранных дел Эстонии Маргусом Цахкной 25 ноября.

По словам главы государства, Киев приложил значительные усилия, чтобы полноценно вовлечь Европу в мирный процесс вместе с США.

Во время встречи с эстонским дипломатом Зеленский также обсудил ход переговоров, будущие гарантии безопасности, энергетическую помощь и подготовку к Конференции по восстановлению Украины, которая состоится в Эстонии в начале следующего года.

Источник: заявление президента Украины Владимира Зеленского.

В Украине не исключают проведения следующего раунда мирных переговоров с Россией до Рождества. По словам руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова, к переговорному процессу также могут присоединиться представители европейских стран.

Напомним, что Песков прокомментировал возможный визит европейской делегации на переговоры в Москву.

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