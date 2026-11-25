Ukraińcy przebywający za granicą lub powracający na Ukrainę, którzy ukończyli już pełne wykształcenie średnie lub kończą je w roku szkolnym 2026/2027, mogą przygotować się do egzaminu NMT na kursie zerowym w ramach programu „Zimowe egzaminy wstępne”. Jak poinformowało Ministerstwo Edukacji i Nauki Ukrainy, do programu dołączyło już 94 uczelni wyższych.

Kurs trwa od trzech do sześciu miesięcy i obejmuje przygotowanie z czterech przedmiotów – języka ukraińskiego, matematyki, historii Ukrainy oraz jednego przedmiotu do wyboru, przy czym część uczelni oferuje możliwość nauki w trybie zdalnym.

Lista uczestniczących uczelni została opublikowana na oficjalnej stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki, a na stronie wybranej uczelni, w sekcji „Zimowa rekrutacja”, kandydaci powinni sprawdzić terminy naboru, dostępność nauki zdalnej, harmonogram zajęć z uwzględnieniem strefy czasowej oraz warunki przyjęcia. Jeśli dokument o wykształceniu został wydany za granicą, przed złożeniem elektronicznego wniosku należy skontaktować się z komisją rekrutacyjną w celu ustalenia wymagań dotyczących tłumaczenia, poświadczenia kopii lub zaświadczenia z aktualnego miejsca nauki, ponieważ dokumenty te są sprawdzane przez komisję lub Narodowe Centrum Informacyjne Mobilności Akademickiej. Wniosek wypełnia się online na stronie internetowej uczelni, a list motywacyjny i załączniki przesyła się na podany przez uczelnię adres e-mail, po czym komisja rekrutacyjna podejmuje decyzję o przyjęciu.

Źródło: Ministerstwo Edukacji i Nauki Ukrainy.

Rada Ministrów Ukrainy wprowadziła pilotażowy projekt „zimowej rekrutacji” do uczelni wyższych na tzw. „kurs zerowy”. Celem programu jest nadrobienie zaległości edukacyjnych i płynne przejście do studiów wyższych.

Dwa uniwersytety z obwodu kijowskiego przystąpiły do programu „Zimowa rekrutacja”, który umożliwia przyszłym kandydatom odbycie kursu zerowego i przygotowanie się do egzaminu NMT.

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