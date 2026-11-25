身处海外或已返回乌克兰、且已完成普通中等教育或将于2026/2027学年完成该阶段教育的乌克兰公民，可通过“冬季入学”计划中的零基础课程为国家统一考试（НМТ）做准备。 据乌克兰教育与科学部消息，目前已有94所高等教育机构加入该计划。

课程为期三至六个月，涵盖四个科目的备考——乌克兰语、数学、乌克兰历史以及一门自选科目，其中部分大学提供远程学习模式。

参与该计划的高校名单已公布在乌克兰教育与科学部官网上， 考生需在所选高校的“冬季入学”栏目中，核对招生时间、远程学习是否可用、考虑时区的课程表以及录取条件。 如果学历证书是在国外颁发的，在提交电子申请前，必须联系招生委员会，以明确对翻译、复印件认证或当前就读学校证明的要求，因为这些文件将由招生委员会或国家学术流动信息中心进行核查。 申请表需在大学官网上在线填写，个人陈述及附件应发送至大学指定的电子邮箱，随后招生委员会将作出录取决定。

来源：乌克兰教育与科学部。

乌克兰内阁推出了高等教育机构“冬季入学”试点项目，即所谓的“零基础课程”。该计划旨在弥补教育缺失，并帮助学生平稳过渡到大学学习。

基辅州的两所大学加入了“冬季入学”计划，该计划允许未来的考生修读零基础课程，并为国家统一考试（НМТ）做好准备。

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