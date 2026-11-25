Od 1 stycznia 2027 r. większość gmin na Ukrainie planuje przejść na nowy system wynagrodzeń dla pracowników oświaty przedszkolnej. Po wprowadzeniu zmian średnia pensja pracowników przedszkoli może wzrosnąć do 21–25 tysięcy hrywien.

Zaznaczyła, że około 400 gmin przeszło już na nowy system wynagrodzeń, a kolejne około 800 planuje to zrobić od 1 stycznia.

„Od 1 września na nowy system wynagrodzeń przeszli nauczyciele. Ministerstwo Edukacji i Nauki zaleciło wprowadzenie analogicznych zmian również w placówkach edukacji przedszkolnej i zawodowej” – powiedziała Konowalowa.

Jak dodała, decyzję o przejściu przedszkoli na nowy system podejmują gminy, ponieważ wynagrodzenia są finansowane z budżetów lokalnych, a ministerstwo nalega, by podwyżkę wynagrodzeń uznać za jeden z priorytetów.

Wiceminister zaznaczyła, że wcześniej pensja podstawowa nauczycieli przedszkolnych była niższa od płacy minimalnej, a dodatki za pracę w nadgodzinach nie zwiększały ich rzeczywistych zarobków. Z tego powodu pracownicy przedszkoli otrzymywali wynagrodzenie minimalne.

„Obecnie wynagrodzenie podstawowe wynosi około 14 tysięcy hrywien, a do tego dochodzą różne dodatki. Według obliczeń Ministerstwa Edukacji i Nauki średnia pensja doświadczonych nauczycieli przedszkolnych może osiągnąć 21–25 tysięcy hrywien” – powiedziała Konowalowa.

Informację tę przekazała wicepremier ds. edukacji i nauki Anastazja Konowalowa w komentarzu dla „RBC-Ukraina”.



Rzeczywista średnia płaca w Ukrainie wynosi mniej niż 20 tysięcy hrywien.

Od 1 września 2026 roku wynagrodzenia pracowników oświaty w Ukrainie mają wzrosnąć o kolejne 20%. Tym samym łączny wzrost wynagrodzeń nauczycieli w porównaniu z rokiem 2025 wyniesie 50%.

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