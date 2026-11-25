乌克兰预计，通过将加密货币市场合法化并征税，每年可为国家预算带来约150亿格里夫纳的额外收入。

实施虚拟资产市场监管规则旨在开辟新的预算收入来源。预计这些额外收入将有助于国家在全面战争背景下满足国内需求。

11月25日，乌克兰最高拉达（议会）对第10225-д号法案进行了二读表决并全票通过，该法案确立了虚拟资产市场的监管规则及其征税程序。该法案获得了271名议员的支持。

据议员雅罗斯拉夫·杰列兹尼亚克估算，实施相关规定可为国家预算带来约150亿格里夫纳的额外收入。同时，实际收入规模将取决于市场运作情况及新税收要求的执行情况。

该法案的通过也是乌克兰对国际货币基金组织和欧盟所作承诺的一部分。

该税将针对虚拟资产销售所得征收，即其购入价与售出价之间的差额。

该法还对加密货币平台的运营提出了要求，规定了其许可制度，并建立了市场监管机制。

监管权限将由乌克兰国家证券与股票市场委员会和乌克兰国家银行共同行使。

据彭博社报道。

回顾一下：《乌克兰加密货币征税：投资者需缴纳多少税款？新法律将如何实施》。

乌克兰在2026年加密货币采用率方面跻身全球前十。





关注我们在