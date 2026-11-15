Захисник Матті Кеш пропустить матч Польщі зі Швецією через травму — Interia Sport
Захисник збірної Польщі Матті Кеш не зіграє проти Швеції у Вроцлаві через травму, якої зазнав у матчі Ліги націй проти Румунії. Про це повідомляє Interia Sport.
Удар у щелепу
Кеш вийшов у стартовому складі польської команди на гру в Бухаресті, де збірна Польщі програла Румунії з рахунком 1:2. У другому таймі футболіст отримав удар ліктем у ділянку щелепи від суперника, після чого впав на газон і був дезорієнтований. Його замінив Аркадіуш Пирка.
Журналіст Матеуш Борек в ефірі Kanał Sportowy розповів, що прямо запитав Кеша про можливість зіграти у вівторок, і футболіст відповів негативно. Після матчу захисник також не зміг поспілкуватися з журналістами у змішаній зоні.
Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.
Ще одна втрата перед грою
Матч зі Швецією у Вроцлаві стане для поляків останнім на груповому етапі Ліги націй. Команда Яна Урбана бореться за збереження місця в дивізіоні B. У цій грі також не зможе взяти участь Якуб Ківіор, який пропустить зустріч через перебір жовтих карток.
На позиції Кеша тренерський штаб може розглянути Аркадіуша Пирку або Томаша Кендзьору, зазначає видання.