В Україні найближчими днями вночі очікуються морози, вдень — до +9°
14–16 листопада в більшості областей прогнозують прохолодну погоду. Місцями пройдуть дощі, а в Карпатах можливий сніг.
У суботу, 14 листопада, вночі в більшості регіонів очікуються дощі, вдень переважно без опадів.
На заході та півночі температура становитиме +0…+6°, на решті території — +5…+12°. У Карпатах і на Закарпатті вночі прогнозують до -7°.
15 та 16 листопада істотних опадів не очікується. Вночі місцями температура опускатиметься до -5°, вдень повітря прогріється до +3…+9°.
У Києві в суботу можливий нічний дощ, температура протягом доби становитиме +2…+6°. У неділю та понеділок опадів не прогнозують, а 16 листопада вночі буде до -2°, вдень — +5…+7°.
Джерело: Укргідрометцентр.
Сильний снігопад і поривчастий вітер спричинили серйозні ускладнення на автомагістралі E4 поблизу міста Ерншельдсвік на півночі Швеції.
Потепління, яке прийшло в Україну 13 листопада, виявиться нетривалим. Уже найближчої ночі територію країни перетинатиме холодний атмосферний фронт, який принесе невеликі дощі та зниження температури.