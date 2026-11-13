В Україні найближчими днями вночі очікуються морози, вдень — до +9°

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14–16 листопада в більшості областей прогнозують прохолодну погоду. Місцями пройдуть дощі, а в Карпатах можливий сніг.

У суботу, 14 листопада, вночі в більшості регіонів очікуються дощі, вдень переважно без опадів.

На заході та півночі температура становитиме +0…+6°, на решті території — +5…+12°. У Карпатах і на Закарпатті вночі прогнозують до -7°.

15 та 16 листопада істотних опадів не очікується. Вночі місцями температура опускатиметься до -5°, вдень повітря прогріється до +3…+9°.

У Києві в суботу можливий нічний дощ, температура протягом доби становитиме +2…+6°. У неділю та понеділок опадів не прогнозують, а 16 листопада вночі буде до -2°, вдень — +5…+7°.

Джерело: Укргідрометцентр.

Сильний снігопад і поривчастий вітер спричинили серйозні ускладнення на автомагістралі E4 поблизу міста Ерншельдсвік на півночі Швеції.

Потепління, яке прийшло в Україну 13 листопада, виявиться нетривалим. Уже найближчої ночі територію країни перетинатиме холодний атмосферний фронт, який принесе невеликі дощі та зниження температури.

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