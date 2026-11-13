最高反腐败法院对乌克兰反垄断委员会主席帕维尔·基里连科进行了讯问

今天，最高反腐败法院（VAKS）继续对乌克兰反垄断委员会主席帕维尔·基里连科进行讯问。

庭审期间，检察官重点就调查人员从硬盘中提取的数字证据向被告提问。

具体而言，检方向被告展示了若干段视频和照片。

其中一段视频记录了对公寓的勘查过程。 帕维尔·基里连科确认认出了该场所，但声称并非由他拍摄了这段视频。据他称，该视频不可能存储在他的手机中。

公寓内部的照片。 基里连科承认曾居住在此处，但坚称自己直到2023年9月才搬入该住所。 然而，调查人员查验的照片拍摄于2023年6月。

来自宝马X3车内的一段视频。被告承认录像中听到的确是他的声音，而方向盘上的那只手“似乎是他的”。他推测这段视频可能是他的儿子拍摄的。

庭审期间，被告还表示担心记者可能会曲解他的话。

法官指出，情况首先取决于基里连科本人：他回答问题越清晰、越具体，法院和检方就越不需要进一步澄清。

“如果一切都取决于我，我就不会站在这里了，”反垄断委员会主席对此回应道。

随后，检察官结束了对帕维尔·基里连科的讯问。在下次庭审中，辩护方将开始向被告提问。

需要指出的是，根据检方指控，帕维尔·基里连科涉嫌非法敛财且未申报其名下财产。本案所涉资产的总价值估计为7200万格里夫纳。

此前，最高反腐败法院曾禁止反垄断委员会主席帕维尔·基里连科前往巴黎参加经济合作与发展组织的活动。

去年移交至最高反腐败法院的乌克兰反垄断委员会主席帕维尔·基里连科未申报财产一案进展迟缓。 该案的审理可能进入新一轮程序，因为负责审理的两名法官已调任新职。

针对一名市议会议员的刑事诉讼已移交法院，该议员被指控提供明知虚假的证词并申报不实信息。

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