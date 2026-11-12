Sieć JYSK rozszerza swoją działalność na Ukrainie: gdzie powstaną nowe sklepy

Sieć sklepów z artykułami gospodarstwa domowego JYSK planuje rozszerzyć swoją obecność na Ukrainie i otworzyć kolejne pięć placówek w okresie zimowo-wiosennym. Nowe sklepy powstaną w Kijowie, Ternopilu, Mukaczewie i Samborze.

„Oficjalnie podpisaliśmy umowy najmu dotyczące otwarcia pięciu nowych sklepów w okresie zimowo-wiosennym” – napisał dyrektor JYSK na Ukrainie Jewhen Iwanica.

Jak podał, nowe sklepy zaczną działać w dwóch centrach handlowych stolicy. W Tarnopolu sieć otworzy trzeci sklep, a w Mukaczewie w Zakarpaciu – drugi. Ponadto detalista po raz pierwszy wkracza na rynek w Samborze w obwodzie lwowskim.

Nie jest to pierwsza ekspansja sieci na Ukrainie: w październiku ogłoszono, że do końca 2026 roku JYSK planuje otworzyć swój pierwszy sklep w Kropywnickim.

Informację tę przekazał dyrektor krajowy JYSK Ukraine, Jewhen Iwanica.

JYSK otworzy pierwszy sklep w Kropywnickim do końca 2026 roku.

JYSK stracił pięć sklepów w wyniku rosyjskich ataków.

Czytaj nas na