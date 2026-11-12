Мережа JYSK розширюється в Україні: де з'являться нові магазини
Мережа магазинів товарів для дому JYSK планує розширити свою присутність в Україні та відкрити ще п'ять торгових точок протягом зимово-весняного періоду. Нові магазини з'являться у Києві, Тернополі, Мукачеві та Самборі.
"Ми офіційно підписали договори оренди для відкриття п'яти нових магазинів у зимово-весняний період", – написав керівник JYSK в Україні Євген Іваниця.
За його словами, нові магазини запрацюють у двох у торгових центрах столиці. У Тернополі мережа відкриє третій магазин, а в Мукачеві на Закарпатті – другий. Також ритейлер уперше виходить на ринок Самбора Львівської області.
Це не перше розширення мережі в Україні: у жовтні стало відомо, що до кінця 2026 року JYSK планує відкрити свій перший магазин у Кропивницькому.
Про це повідомив Country Director at JYSK Ukraine Євген Іваниця.
JYSK відкриє перший магазин у Кропивницькому до кінця 2026 року.
Jysk втратив п’ять магазинів через російські атаки.