JYSK відкриє перший магазин у Кропивницькому до кінця 2026 року

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Міжнародна мережа магазинів товарів для дому JYSK планує відкрити перший магазин у Кропивницькому до кінця 2026 року. Про це повідомив директор JYSK в Україні Євген Іваниця.

"Справді гарна новина! JYSK відкриє перший магазин у Кропивницькому! Ми зустрічатимемо мешканців центру України вже до кінця цього року. Дякуємо всім-всім кропивничанам за те, що всі ці роки вірили в нас і мотивували зробити цей крок. Нарешті скоро зустрічаємося!" – повідомив він у лінкедин.

Наразі в Україні діють 119 магазинів JYSK в 40 містах та інтернет-магазин jysk.ua В штаті мережі ритейлера – майже 1000 співробітників.

За даними аналітичної системи YouControl, виручка ТОВ "Юск Україна" у січні-вересні 2025 року виросла на 24% порівняно з аналогічним періодом 2024 року – до 5,3 млрд грн, чистий прибуток – на 22%, до 959 млн грн.

JYSK – частина сімейної Lars Larsen Group з понад 3,5 тис. магазинів у 50 країнах. Виторг JYSK у 2024/2025 фінансовому році становив EUR6,2 млрд.

Jysk втратив п’ять магазинів через російські атаки.

На тлі ударів пасажирів закликали уникати обʼєктів Укрзалізниці.

Через підвищену повітряну загрозу вранці тимчасово призупиняли рух Kyiv City Express в обох напрямках. «Укрзалізниця» також повідомляла про поранення одного зі своїх працівників, який повертався додому після зміни.

Окрім того, АЗС Укрнафти в Києві повністю зруйнована після російської атаки.м

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