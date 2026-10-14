JYSK откроет первый магазин в Кропивницком до конца 2026 года

Международная сеть магазинов товаров для дома JYSK планирует открыть первый магазин в Кропивницком до конца 2026 года. Об этом сообщил директор JYSK в Украине Евгений Иваница.

«Действительно хорошая новость! JYSK откроет первый магазин в Кропивницком! Мы будем рады приветствовать жителей центральной Украины уже к концу этого года. Спасибо всем-всем жителям Кропивницкого за то, что все эти годы верили в нас и мотивировали сделать этот шаг. Наконец-то скоро встретимся!» — сообщил он в LinkedIn.

В настоящее время в Украине действуют 119 магазинов JYSK в 40 городах и интернет-магазин jysk.ua. В штате сети ритейлера – почти 1000 сотрудников.

По данным аналитической системы YouControl, выручка ООО «Юск Украина» в январе–сентябре 2025 года выросла на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года – до 5,3 млрд грн, чистая прибыль – на 22%, до 959 млн грн.

JYSK — часть семейной Lars Larsen Group, насчитывающей более 3,5 тыс. магазинов в 50 странах. Выручка JYSK в 2024/2025 финансовом году составила 6,2 млрд евро.

Jysk потерял пять магазинов из-за российских атак.

На фоне ударов пассажиров призвали избегать объектов «Укрзализныци».

Из-за повышенной воздушной угрозы утром временно приостановили движение Kyiv City Express в обоих направлениях. «Укрзализныця» также сообщала о ранении одного из своих сотрудников, который возвращался домой после смены.

Кроме того, АЗС «Укрнафты» в Киеве полностью разрушена после российской атаки.

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