Сеть JYSK расширяется в Украине: где появятся новые магазины

Сеть магазинов товаров для дома JYSK планирует расширить своё присутствие в Украине и открыть ещё пять торговых точек в течение зимне-весеннего периода. Новые магазины появятся в Киеве, Тернополе, Мукачево и Самборе.

«Мы официально подписали договоры аренды для открытия пяти новых магазинов в зимне-весенний период», — написал руководитель JYSK в Украине Евгений Иваница.

По его словам, новые магазины начнут работу в двух торговых центрах столицы. В Тернополе сеть откроет третий магазин, а в Мукачево на Закарпатье — второй. Также ритейлер впервые выходит на рынок Самбора Львовской области.

Это не первое расширение сети в Украине: в октябре стало известно, что до конца 2026 года JYSK планирует открыть свой первый магазин в Кропивницком.

Об этом сообщил Country Director JYSK Ukraine Евгений Иваница.

JYSK откроет первый магазин в Кропивницком до конца 2026 года.

JYSK потерял пять магазинов из-за российских атак.

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