俄罗斯导致克里沃罗格部分地区停电，但医院仍在正常运转

在俄罗斯无人机对克里沃罗格关键基础设施发动大规模袭击后，截至11月11日早晨，该市部分地区仍处于断电状态。 电力部门和公用事业部门正在继续进行抢修工作，部分医院和自来水公司的泵站已配备发电机。该市国防委员会主席亚历山大·维尔库尔通报了这一情况。

据他介绍，俄军于前一天深夜袭击了基础设施设施。袭击不仅导致关键基础设施受损，还造成五栋居民楼受损。目前没有人员伤亡。

修复工作已于当晚展开，目前仍在进行中。电力、供热及公用事业企业的抢修队伍已投入抢修。此外，专家们正在努力恢复锅炉房的运行。

尽管遭受了袭击，城市轨道交通已恢复正常运行。与此同时，部分医疗机构和自来水公司的泵站目前仍不得不依靠备用电源运行。

由于袭击期间断电，一家煤矿内有9名工人被困井下。救援人员已将所有矿工疏散至地面。

维尔库尔指出，该市局势依然严峻，但所有公共服务部门、医院和社会福利机构仍在正常运转。

此外，11月9日至10日期间，俄军对顿涅茨克州斯拉维扬斯克市发动了三次空袭。 据该市军事行政长官瓦迪姆·利亚赫称，袭击导致5栋房屋倒塌，至少82处民宅受损，1人受伤。

俄军还袭击了哈尔科夫及该州另外10个居民点。据哈尔科夫州行政管理局局长奥列格·西涅古博夫11月10日通报，炮击造成8人受伤，其中包括一名1岁11个月大的男童。

11月10日，俄罗斯军队袭击了基洛沃格勒州戈洛瓦诺夫斯基区的一处关键基础设施。该设施遭击中后引发了火灾。

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