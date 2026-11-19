自今年年初以来，国防军已利用无人机摧毁了超过200万个敌方目标
自2026年初以来，乌克兰国防军各部队利用无人机打击了超过200万个俄军目标。其中，乌克兰无人机操作员消灭或重伤了超过32万名俄军士兵。
所有记录在案的命中数据均已录入DELTA作战系统，并经Brave1国防集群专家核实。 除敌方人员外，无人机还打击了广泛的军事目标：防空武器、电子战和侦察系统、装甲车辆、汽车和摩托车、快艇、地面机器人系统、 指挥所及军火库。
目前，无人机部队战果最丰硕的月份是10月，当月经核实的击中目标数超过25.7万次——这一数字几乎是2026年1月的2.5倍。
根据乌克兰国防部的数据，2026年截至11月底的这11个月里，无人机打击敌方目标的动态如下：
- 1月——约105,800次；
- 2月——约105,300次；
- 3月——约157,200次；
- 4月——约160,730次；
- 5月——约181,128次；
- 6月——约200 220；
- 7月——约226 370；
- 8月——约252 460；
- 9月——约255 930；
- 10月——约257 264；
- 11月1日至17日——约97,690人。
乌克兰国防部指出，自年初以来，已有超过32万名俄罗斯军人被击毙或重伤。
来源：乌克兰国防部。
据乌克兰武装部队总参谋部消息，在11月18日过去的一天里，乌克兰守军消灭了1 970名俄罗斯占领军。
前线24小时内共发生205场战斗，在波克罗夫斯克方向消灭了80名占领军。
泽连斯基表示，俄军加强了对多布罗皮利亚和科斯蒂安蒂诺夫卡的进攻。
视频：总参谋部情报总局战士在卡霍夫斯基森林对占领军设下埋伏。