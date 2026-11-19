Подразделения Сил обороны Украины с начала 2026 года поразили с помощью беспилотных летательных аппаратов более 2 миллионов целей российской армии. В частности, украинские операторы дронов уничтожили или тяжело ранили более 320 тысяч российских военнослужащих.

Все зафиксированные попадания внесены в боевую систему DELTA и прошли верификацию специалистами оборонного кластера Brave1. Помимо живой силы противника, беспилотники поражают широкий спектр военных объектов: средства противовоздушной обороны, системы радиоэлектронной борьбы и разведки, бронетехнику, авто- и мототранспорт, катера, наземные роботизированные комплексы, командные пункты и склады.

Наиболее результативным месяцем для подразделений беспилотных систем на данный момент стал октябрь, когда было подтверждено более 257 тысяч поражений — это почти в 2,5 раза превышает показатели января 2026 года.

Согласно данным МОУ, за неполные 11 месяцев 2026 года динамика поражений вражеских целей беспилотниками выглядит следующим образом:

январь — около 105 800;

февраль — около 105 300;

март — около 157 200;

апрель — около 160 730;

май – около 181 128;

июнь – около 200 220;

июль – около 226 370;

август – около 252 460;

сентябрь – около 255 930;

октябрь – около 257 264;

1–17 ноября – около 97 690.

В МОУ отметили, что, в частности, с начала года ликвидировано или тяжело ранено более 320 тысяч российских военных.

Источник: Министерство обороны Украины.

По информации Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки 18 ноября украинские защитники ликвидировали 1 970 российских оккупантов.

На фронте за сутки произошло 205 боев, на Покровском направлении были уничтожены 80 оккупантов.

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