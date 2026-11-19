С начала года силы обороны поразили с помощью дронов более 2 миллионов вражеских целей
Подразделения Сил обороны Украины с начала 2026 года поразили с помощью беспилотных летательных аппаратов более 2 миллионов целей российской армии. В частности, украинские операторы дронов уничтожили или тяжело ранили более 320 тысяч российских военнослужащих.
Все зафиксированные попадания внесены в боевую систему DELTA и прошли верификацию специалистами оборонного кластера Brave1. Помимо живой силы противника, беспилотники поражают широкий спектр военных объектов: средства противовоздушной обороны, системы радиоэлектронной борьбы и разведки, бронетехнику, авто- и мототранспорт, катера, наземные роботизированные комплексы, командные пункты и склады.
Наиболее результативным месяцем для подразделений беспилотных систем на данный момент стал октябрь, когда было подтверждено более 257 тысяч поражений — это почти в 2,5 раза превышает показатели января 2026 года.
Согласно данным МОУ, за неполные 11 месяцев 2026 года динамика поражений вражеских целей беспилотниками выглядит следующим образом:
- январь — около 105 800;
- февраль — около 105 300;
- март — около 157 200;
- апрель — около 160 730;
- май – около 181 128;
- июнь – около 200 220;
- июль – около 226 370;
- август – около 252 460;
- сентябрь – около 255 930;
- октябрь – около 257 264;
- 1–17 ноября – около 97 690.
В МОУ отметили, что, в частности, с начала года ликвидировано или тяжело ранено более 320 тысяч российских военных.
Источник: Министерство обороны Украины.
По информации Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки 18 ноября украинские защитники ликвидировали 1 970 российских оккупантов.
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