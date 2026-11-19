Od początku 2026 roku oddziały Sił Obronnych Ukrainy zniszczyły za pomocą bezzałogowych statków powietrznych ponad 2 miliony celów armii rosyjskiej. W szczególności ukraińscy operatorzy dronów zlikwidowali lub ciężko ranili ponad 320 tysięcy rosyjskich żołnierzy.

Wszystkie odnotowane trafienia zostały wprowadzone do systemu bojowego DELTA i zweryfikowane przez specjalistów z klastra obronnego Brave1. Oprócz sił ludzkich przeciwnika drony niszczą szerokie spektrum obiektów wojskowych: środki obrony przeciwlotniczej, systemy walki radioelektronicznej i rozpoznania, pojazdy opancerzone, transport samochodowy i motocyklowy, łodzie, naziemne kompleksy zrobotyzowane, punkty dowodzenia oraz magazyny.

Najbardziej owocnym miesiącem dla oddziałów systemów bezzałogowych okazał się jak dotąd październik, kiedy to zweryfikowano ponad 257 tysięcy trafień — to prawie 2,5 razy więcej niż w styczniu 2026 roku.

Według danych Ministerstwa Obrony Ukrainy, w ciągu niecałych 11 miesięcy 2026 roku dynamika trafień celów wroga przez drony wygląda następująco:

styczeń – około 105 800;

luty – około 105 300;

marzec – około 157 200;

kwiecień – około 160 730;

maj – około 181 128;

czerwiec – około 200 220;

lipiec – około 226 370;

sierpień – około 252 460;

wrzesień – około 255 930;

październik – około 257 264;

1–17 listopada – około 97 690.

W Ministerstwie Obrony Ukrainy zaznaczono, że od początku roku zlikwidowano lub ciężko rannych zostało ponad 320 tysięcy rosyjskich żołnierzy.

Źródło: Ministerstwo Obrony Ukrainy.

Według informacji Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy w ciągu ostatniej doby, 18 listopada, ukraińscy obrońcy zlikwidowali 1 970 rosyjskich okupantów.

Na froncie w ciągu doby doszło do 205 starć, a na kierunku Pokrowskim zneutralizowano 80 okupantów.

Rosjanie wzmocnili ofensywę na Dobropillię i Kostiantynówkę – Zelenski.

Wideo: żołnierze Głównego Wywiadu Wojskowego (GUR) zorganizowali zasadzkę na okupantów w lesie w Kachowsku.

Czytaj nas na