俄罗斯独裁者弗拉基米尔·普京威胁称，将针对克里米亚大桥遭袭一事对乌克兰采取更大规模的报复行动。他表示，俄罗斯的行动将“更加痛彻心扉”，并宣布莫斯科方面在该大桥遭袭后将拒绝进行谈判。

普京声称，乌克兰武装部队袭击的据称是“纯粹的民用设施”。

据他称，克里米亚大桥已长期未被用于俄罗斯军方的需求——即运输军事装备、弹药和石油产品。

与此同时，这位俄罗斯总统承认，克里米亚大桥的公路部分遭受了“严重破坏”。

“我们的反击……将比基辅政权对大桥所做的一切要痛彻心扉得多……凭借现代精确打击手段，做到这一点并不难，”普京表示。

俄罗斯总统还表示，他已与俄罗斯联邦安全委员会讨论了在黑海地区针对能源基础设施和商船实施停火的可能性。

据他称，他已要求与会者进一步思考这一问题并再次讨论，希望能够就此达成共识。

然而，据普京称，在克里米亚大桥遭到袭击后，克里姆林宫的立场发生了变化。

“我曾请求大家再斟酌一下，并希望日后能重新讨论这一问题，期待或许能在某些方面达成共识。但在克里米亚大桥遭到袭击后，我们不会再进行谈判。我们将予以反击，”这位克里姆林宫领导人表示。

由此，普京公开威胁乌克兰将发动新一轮打击，并宣布拒绝就黑海地区能源设施和商船停火问题进行谈判。

11月17日夜间，克里米亚大桥结构遭到破坏，导致约6000吨俄罗斯钢铁沉入刻赤-叶尼卡尔运河河底。 据该报道作者称，因此黑海与亚速海之间的航运实际上已被阻断：在人工航道之外，海峡水深不足，大型船舶无法通行。

11月17日凌晨，克里米亚大桥再次遭到袭击。被占领的克里米亚大区长谢尔盖·阿克肖诺夫通报了此次袭击，并指出大桥上的交通已暂时中断。

11月17日凌晨，克里米亚大桥再次遭到袭击。OSINT资源报道称，该桥的汽车通行拱桥可能已坠入水中，而俄罗斯任命的克里米亚占领当局则宣布暂停大桥的交通通行。

无人机系统部队指挥官罗伯特·布罗夫迪（呼号马贾罗）公布了11月17日用于打击刻赤大桥的无人机图像。他还披露了参与此次联合行动的部队。

俄罗斯独裁者弗拉基米尔·普京在无人机袭击克里米亚大桥后不久会见了交通部长德米特里·亚德罗夫，但并未过问此次袭击的后果。 相反，在克里姆林宫的会晤中，双方讨论了交通行业的发展和铁路运输的改善，尽管由于此次袭击，列车延误了数小时。

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