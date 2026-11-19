11月19日，俄罗斯对哈尔科夫州伊久姆市发动炮击，造成21人受伤，其中包括4名儿童。敌军的袭击摧毁了一栋多层住宅楼的入口。

据执法部门消息，俄军于11月19日白天对伊久姆进行了炮击。炮弹命中导致一栋多层住宅楼的其中一个入口被摧毁。

“初步统计，共有21人受伤，其中包括4名儿童。所有伤者均已得到医疗救助，”警方通报中称。

此外，此次袭击还造成多辆汽车受损。另外，在弹着点对面的楼内，有一套公寓起火。

应急救援人员正在袭击现场开展工作。执法人员正在记录俄罗斯袭击造成的后果。

针对此事件，已依据《乌克兰刑法典》第438条——战争罪——立案侦查。

哈尔科夫州警方在Telegram上通报了这一消息。

11月19日（周四），俄军袭击了哈尔科夫州的伊久姆市。袭击导致一栋多户住宅楼的入口被摧毁，废墟下可能仍有人员被困。至少有12人受伤，其中包括4名儿童。

11月19日上午，俄罗斯无人机袭击了苏姆州肖斯季的民用基础设施。袭击导致两处非住宅建筑被摧毁，另有四栋多户住宅楼受损。

在过去24小时内（11月18日），俄军对顿涅茨克州发动了1733次袭击。共有8个居民点遭到敌方炮火袭击，多栋住宅楼、一所教育机构及一处基础设施设施受损。

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