俄罗斯当局承诺将尽快恢复克里米亚海峡的交通，但即使乌克兰不再发动新的袭击，克里米亚大桥的修复工作仍可能持续约两年。 此前的袭击已导致长达数月的维修工作，而此次——即第四次袭击——造成的破坏则要严重得多。 特别是，作为结构中最复杂的部件，一座长227米的钢拱桥连同桥面一同坍塌。即使在和平时期，其制造和安装也需耗时约一年半。

“大约两年——这是恢复汽车桥通行的合理期限，”阿布扎比哈利法大学的教授、 土木与环境工程设计专家安德烈亚斯·卡波斯向《纽约时报》表示。

同时，他指出，这一预测的前提是工程不会因乌克兰的新一轮袭击而中断，且支撑拱形跨度的桥墩未遭受严重损坏。

这座耗资超过35亿美元的大桥在建设期间，拱形的钢制构件在沃罗涅日的一家工厂花了数月时间制造。随后，这些构件在海峡附近的岸上船台进行了近11个月的焊接作业。 完工后的结构通过双体船式浮台被运送至安装地点。随后又花了数月时间，才将拱形结构与桥梁其余部分连接起来，并在全长范围内铺设了路面。

咨询工程师唐纳德·杜森伯里在接受《纽约时报》采访时指出，即便是普通的残骸清理工作，也可能成为一项艰巨的任务。他曾参与过多起桥梁坍塌事故的调查。 据他介绍，拱形跨度与构成桥梁主体且相对容易更换的典型重复段有显著区别。如果还需要额外修复桥墩，这将使修复工作变得更加复杂。

与此同时，上述评估并未考虑乌克兰无人机部队可能发动新一轮袭击的风险。专家们强调，不仅桥梁本身可能面临威胁，参与修复工作的船只和设备也可能受到波及。

《纽约时报》的一篇报道中提到了这一点。

克里米亚大桥可能在战争结束前无法全面恢复通车。

11月17日凌晨，克里米亚大桥再次遭到袭击。被占领的克里米亚党卫队领袖谢尔盖·阿克肖诺夫通报了此次袭击，并指出大桥的交通已暂时中断。

11月17日凌晨，克里米亚大桥再次遭到袭击。OSINT资源报道称，该桥的汽车通行拱桥可能已坠入水中，而俄罗斯任命的克里米亚占领当局则宣布暂停大桥的交通通行。