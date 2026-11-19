Российские власти обещают как можно скорее восстановить переправу через Керченский пролив, однако ремонт Крымского моста может занять около двух лет даже при отсутствии новых украинских атак. Предыдущие удары уже приводили к многомесячным ремонтным работам, а нынешняя, четвертая по счету атака, нанесла гораздо более серьезные повреждения. В частности, вместе с дорожным полотном обрушилась стальная арка длиной 227 метров, которая была самым сложным элементом конструкции. Её изготовление и монтаж даже в мирное время длились около полутора лет.

«Около двух лет — это разумный срок для восстановления движения по автомобильному мосту», — заявил The New York Times профессор Университета Халифа в Абу-Даби, специалист по гражданскому и экологическому инженерному проектированию Андреас Каппос.

В то же время он отметил, что такой прогноз возможен лишь при условии, что работы не будут прерываться из-за новых украинских ударов, а опоры, на которых держится арочный пролет, не получили серьезных повреждений.

Во время строительства моста, на которое было потрачено более 3,5 млрд долларов, стальные элементы арки в течение нескольких месяцев изготавливались на заводе в Воронеже. После этого их почти 11 месяцев сваривали на береговом стапеле у пролива. Готовую конструкцию доставили к месту установки на понтонах катамаранного типа. Еще несколько месяцев потребовалось, чтобы соединить арку с остальной частью моста и уложить дорожное покрытие по всей его длине.

Даже обычная расчистка обломков может стать сложной задачей, отметил в комментарии NYT инженер-консультант Дональд Дьюзенберри, который участвовал в расследовании случаев обрушения мостов. По его словам, арочный пролет существенно отличается от типовых повторяющихся секций, которые составляют большую часть конструкции и которые можно относительно легко заменить. Если же дополнительно придется ремонтировать опоры, это еще больше усложнит восстановительные работы.

В то же время приведенные оценки не учитывают вероятность новых ударов со стороны Сил беспилотных систем Украины. Под угрозой могут оказаться не только сам мост, но и суда и оборудование, которые будут задействованы для его восстановления, отмечают эксперты.

Об этом говорится в материале The New York Times.

Крымский мост может не заработать полноценно до конца войны.

В ночь на 17 ноября Крымский мост вновь подвергся удару. Об атаке сообщил гауляйтер оккупированного Крыма Сергей Аксенов, отметив, что движение транспорта по мосту временно приостановлено.

В ночь на 17 ноября Крымский мост вновь подвергся атаке. OSINT-ресурсы сообщают о вероятном падении автомобильной арки переправы в воду, в то время как назначенные РФ оккупационные власти Крыма объявили о приостановке движения транспорта по мосту.