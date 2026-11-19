На восстановление Крымского моста могут уйти годы даже без новых ударов со стороны Украины — NYT
Российские власти обещают как можно скорее восстановить переправу через Керченский пролив, однако ремонт Крымского моста может занять около двух лет даже при отсутствии новых украинских атак. Предыдущие удары уже приводили к многомесячным ремонтным работам, а нынешняя, четвертая по счету атака, нанесла гораздо более серьезные повреждения. В частности, вместе с дорожным полотном обрушилась стальная арка длиной 227 метров, которая была самым сложным элементом конструкции. Её изготовление и монтаж даже в мирное время длились около полутора лет.
«Около двух лет — это разумный срок для восстановления движения по автомобильному мосту», — заявил The New York Times профессор Университета Халифа в Абу-Даби, специалист по гражданскому и экологическому инженерному проектированию Андреас Каппос.
В то же время он отметил, что такой прогноз возможен лишь при условии, что работы не будут прерываться из-за новых украинских ударов, а опоры, на которых держится арочный пролет, не получили серьезных повреждений.
Во время строительства моста, на которое было потрачено более 3,5 млрд долларов, стальные элементы арки в течение нескольких месяцев изготавливались на заводе в Воронеже. После этого их почти 11 месяцев сваривали на береговом стапеле у пролива. Готовую конструкцию доставили к месту установки на понтонах катамаранного типа. Еще несколько месяцев потребовалось, чтобы соединить арку с остальной частью моста и уложить дорожное покрытие по всей его длине.
Даже обычная расчистка обломков может стать сложной задачей, отметил в комментарии NYT инженер-консультант Дональд Дьюзенберри, который участвовал в расследовании случаев обрушения мостов. По его словам, арочный пролет существенно отличается от типовых повторяющихся секций, которые составляют большую часть конструкции и которые можно относительно легко заменить. Если же дополнительно придется ремонтировать опоры, это еще больше усложнит восстановительные работы.
В то же время приведенные оценки не учитывают вероятность новых ударов со стороны Сил беспилотных систем Украины. Под угрозой могут оказаться не только сам мост, но и суда и оборудование, которые будут задействованы для его восстановления, отмечают эксперты.
Об этом говорится в материале The New York Times.
Крымский мост может не заработать полноценно до конца войны.
В ночь на 17 ноября Крымский мост вновь подвергся удару. Об атаке сообщил гауляйтер оккупированного Крыма Сергей Аксенов, отметив, что движение транспорта по мосту временно приостановлено.
В ночь на 17 ноября Крымский мост вновь подвергся атаке. OSINT-ресурсы сообщают о вероятном падении автомобильной арки переправы в воду, в то время как назначенные РФ оккупационные власти Крыма объявили о приостановке движения транспорта по мосту.