Władze rosyjskie obiecują jak najszybsze przywrócenie połączenia przez Cieśninę Kerczeńską, jednak remont mostu krymskiego może potrwać około dwóch lat, nawet jeśli nie dojdzie do nowych ataków ze strony Ukrainy. Poprzednie ataki już prowadziły do wielomiesięcznych prac remontowych, a obecny, czwarty z kolei atak, spowodował znacznie poważniejsze uszkodzenia. W szczególności wraz z nawierzchnią drogi zawalił się stalowy łuk o długości 227 metrów, który był najtrudniejszym elementem konstrukcji. Jego wykonanie i montaż nawet w czasie pokoju trwały około półtora roku.

„Około dwóch lat to rozsądny termin na przywrócenie ruchu na moście samochodowym” – powiedział w wywiadzie dla „The New York Times” profesor Uniwersytetu Khalifa w Abu Zabi, specjalista ds. projektowania inżynierii lądowej i środowiskowej Andreas Kappos.

Jednocześnie zauważył, że taka prognoza jest możliwa tylko pod warunkiem, że prace nie zostaną przerwane z powodu nowych ukraińskich ataków, a filary, na których opiera się przęsło łukowe, nie uległy poważnym uszkodzeniom.

Podczas budowy mostu, na którą wydano ponad 3,5 mld dolarów, stalowe elementy łuku były przez kilka miesięcy produkowane w fabryce w Woroneżu. Następnie przez prawie 11 miesięcy spawano je na nabrzeżowej pochylni w pobliżu cieśniny. Gotową konstrukcję przetransportowano na miejsce montażu na pontonach typu katamaranowego. Potrzeba było jeszcze kilku miesięcy, aby połączyć łuk z pozostałą częścią mostu i ułożyć nawierzchnię drogową na całej jego długości.

Nawet zwykłe usuwanie gruzu może okazać się trudnym zadaniem – zauważył w komentarzu dla NYT inżynier-konsultant Donald Duesenberry, który brał udział w dochodzeniach dotyczących zawaleń mostów. Według niego przęsło łukowe znacznie różni się od typowych, powtarzalnych sekcji, które stanowią większą część konstrukcji i które można stosunkowo łatwo wymienić. Jeśli dodatkowo konieczna będzie naprawa podpór, jeszcze bardziej skomplikuje to prace renowacyjne.

Jednocześnie podane szacunki nie uwzględniają prawdopodobieństwa nowych ataków ukraińskich sił bezzałogowych. Zagrożeniu może podlegać nie tylko sam most, ale także statki i sprzęt, które zostaną wykorzystane do jego odbudowy – podkreślają eksperci.

Informacje na ten temat zawarto w artykule opublikowanym przez The New York Times.

Most krymski może nie zacząć w pełni funkcjonować przed końcem wojny.

W nocy z 16 na 17 listopada most krymski ponownie znalazł się pod ostrzałem. O ataku poinformował gauleiter okupowanego Krymu Siergiej Aksjonow, zaznaczając, że ruch transportowy przez most został tymczasowo wstrzymany.

W nocy z 16 na 17 listopada most krymski ponownie znalazł się pod ostrzałem. Źródła OSINT donoszą o prawdopodobnym zawaleniu się samochodowego łuku mostu do wody, podczas gdy wyznaczone przez RFS władze okupacyjne Krymu ogłosiły wstrzymanie ruchu transportowego przez most.