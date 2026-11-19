В результате российского обстрела Изюма в Харьковской области 19 ноября пострадали 21 человек, в том числе четверо детей. Вражеский удар разрушил подъезд многоэтажного дома.

По информации правоохранительных органов, российские войска обстреляли Изюм днем 19 ноября. В результате попадания был разрушен один из подъездов жилого многоэтажного дома.

«По предварительным данным, пострадали 21 человек, в том числе четверо детей. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь», — говорится в сообщении полиции.

Также в результате атаки повреждены автомобили. Кроме того, загорелась квартира в доме напротив места попадания.

На месте обстрела работают экстренные службы. Правоохранители фиксируют последствия российской атаки.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 438 Уголовного кодекса Украины — военные преступления.

Об этом сообщила полиция Харьковской области в Telegram.

Российские войска в четверг, 19 ноября, атаковали Изюм Харьковской области. В результате удара разрушен подъезд многоквартирного дома, под завалами могут находиться люди. По меньшей мере 12 человек пострадали, среди них — четверо детей.

Утром 19 ноября российские беспилотники атаковали гражданскую инфраструктуру Шостки Сумской области. В результате удара разрушены два нежилых помещения, ещё четыре многоквартирных дома получили повреждения.

За прошедшие сутки, 18 ноября, российские войска нанесли 1 733 удара по Донецкой области. Под вражеским огнем оказались восемь населенных пунктов, повреждены жилые дома, учебное заведение и объект инфраструктуры.

Читай нас в