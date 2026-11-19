W wyniku rosyjskiego ostrzału Iziuma w obwodzie charkowskim 19 listopada rannych zostało 21 osób, w tym czworo dzieci. Atak wroga zniszczył klatkę schodową wielopiętrowego budynku.

Według informacji organów ścigania rosyjskie wojska ostrzelały Izium w ciągu dnia 19 listopada. W wyniku trafienia zniszczono jedno z wejść do wielopiętrowego budynku mieszkalnego.

„Wstępnie ustalono, że rannych zostało 21 osób, w tym czworo dzieci. Wszystkim poszkodowanym udzielono pomocy medycznej” – podano w komunikacie policji.

W wyniku ataku uszkodzono również samochody. Ponadto w budynku naprzeciwko miejsca trafienia wybuchł pożar w jednym z mieszkań.

Na miejscu ostrzału działają służby ratownicze. Funkcjonariusze organów ścigania dokumentują skutki rosyjskiego ataku.

W tej sprawie wszczęto postępowanie karne na podstawie art. 438 Kodeksu karnego Ukrainy – zbrodnie wojenne.

Informację tę podała policja obwodu charkowskiego na Telegramie.

W czwartek, 19 listopada, rosyjskie wojska zaatakowały Izium w obwodzie charkowskim. W wyniku uderzenia zniszczono klatkę schodową budynku wielorodzinnego; pod gruzami mogą znajdować się ludzie. Co najmniej 12 osób odniosło obrażenia, w tym czworo dzieci.

Rano 19 listopada rosyjskie drony zaatakowały infrastrukturę cywilną w Szostce w obwodzie sumskim. W wyniku ataku zniszczono dwa budynki niemieszkalne, a kolejne cztery budynki wielorodzinne uległy uszkodzeniom.

W ciągu ostatniej doby, 18 listopada, wojska rosyjskie przeprowadziły 1 733 ataki na obwód doniecki. Pod ostrzałem znalazło się osiem miejscowości, uszkodzono budynki mieszkalne, placówkę oświatową oraz obiekt infrastruktury.

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