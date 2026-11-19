W rosyjskim Kursku, podczas porannego ataku dronów 19 listopada 2026 roku, rannych zostało co najmniej 11 mieszkańców, w tym 12-letni nastolatek, którego ratownicy wydobyli spod gruzów prywatnego domu. Poinformował o tym gubernator obwodu kurskiego Aleksander Hinsztein.

Podczas nalotu w mieście rozległo się co najmniej osiem wybuchów, a w centrum miasta uniósł się dym. Drony zestrzelone przez obronę przeciwlotniczą w centrum Kurska uszkodziły budynki sądu arbitrażowego, centralnej biblioteki miejskiej, Domu Usług Społecznych, szkoły medycznej, a także fasadę i okna punktu pomocy doraźnej.

Oprócz budynków administracyjnych odłamkami i falą uderzeniową uszkodzono sześć budynków wielorodzinnych i kilka prywatnych domów mieszkalnych. Jeden z dronów spadł na podwórze wieżowca przy ulicy Karola Marksa, gdzie wybił szyby i spowodował zapalenie się zaparkowanych samochodów. W północno-zachodniej części miasta w miejscu upadku powstała duża dziura.

Źródło: The Moscow Times.

W nocy z 18 na 19 listopada drony zaatakowały Almetjewsk, gdzie lokalni mieszkańcy odnotowali co najmniej 16 potężnych wybuchów. Jako jeden z możliwych celów wymienia się stację przesyłową ropy „Kalejkino”, należącą do spółki „Transneft”.

Wcześniej Sztab Generalny potwierdził zniszczenie jednej z największych rafinerii ropy naftowej w Rosji, położonej w Baszkirii.

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