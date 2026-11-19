В российском Курске во время утренней атаки дронов 19 ноября 2026 года пострадали по меньшей мере 11 местных жителей, в том числе 12-летний подросток, которого спасатели извлекли из-под завалов частного дома. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

Во время налета в городе прогремело не менее восьми взрывов, а в центральной части города поднялся дым. Сбитые ПВО дроны в центре Курска повредили здания арбитражного суда, центральной городской библиотеки, Дома быта, медицинского колледжа, а также фасад и окна травмпункта.

Помимо административных зданий, обломками и взрывной волной повреждены шесть многоквартирных и несколько частных жилых домов. Один из беспилотников упал во дворе многоэтажного дома на улице Карла Маркса, где выбило стекла и загорелись припаркованные автомобили. На северо-западе города на месте падения образовалась большая воронка.

Источник: The Moscow Times.

В ночь на 19 ноября беспилотники атаковали Альметьевск, где местные жители насчитали не менее 16 мощных взрывов. Одной из возможных целей называют нефтеперекачивающую станцию «Калейкино», принадлежащую компании «Транснефть».

Ранее Генштаб подтвердил поражение одного из крупнейших НПЗ России в Башкортостане.

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