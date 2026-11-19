Россия планирует наращивать военное присутствие на захваченных территориях Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Об этом заявил российский диктатор Владимир Путин, комментируя удары по Керченскому мосту.

По его словам, у Москвы уже есть альтернативный сухопутный маршрут в оккупированный Крым через так называемую «Новороссию». Он проходит через захваченные украинские регионы.

Путин связал развитие этого маршрута с атаками на Керченский мост, после которых Россия вынуждена искать альтернативные пути сообщения с полуостровом.

Сухопутный коридор через оккупированные территории имеет важное значение для российской военной логистики и снабжения Крыма.

Около 6000 тонн российской стали оказались на дне Керчь-Еникальского канала в результате разрушения конструкций Крымского моста в ночь на 17 ноября. Из-за этого судоходство между Чёрным и Азовским морями, по утверждению автора сообщения, фактически заблокировано: за пределами искусственного фарватера пролив слишком мелкий для прохождения крупных судов.

В ночь на 17 ноября Крымский мост вновь подвергся удару. Об атаке сообщил гауляйтер оккупированного Крыма Сергей Аксенов, отметив, что движение транспорта по мосту временно приостановлено.

В ночь на 17 ноября Крымский мост вновь подвергся атаке. OSINT-ресурсы сообщают о вероятном падении автомобильной арки переправы в воду, в то время как назначенные РФ оккупационные власти Крыма объявили о приостановке движения транспорта по мосту.

Командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди с позывным Мадяро опубликовал изображения беспилотников, которые использовались для поражения Керченского моста 17 ноября. Он также раскрыл подразделения, задействованные в совместной операции.

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