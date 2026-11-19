Российский диктатор Владимир Путин пригрозил Украине более масштабным ответом на удар по Крымскому мосту. Он заявил, что действия России будут «гораздо более болезненными», а также сообщил об отказе Москвы от переговоров после атаки на переправу.

Путин утверждает, что ВСУ атаковали якобы «исключительно мирный объект».

По его словам, Крымский мост уже давно не используется для нужд российской армии — перевозки военной техники, боеприпасов и нефтепродуктов.

В то же время российский президент признал, что автомобильной части Крымского моста был нанесен «серьезный ущерб».

«Наши ответные действия... будут гораздо более болезненными, чем то, что сделал киевский режим в отношении моста... При современных точных средствах поражения это не так уж сложно сделать», — заявил Путин.

Российский президент также рассказал, что обсуждал с Советом безопасности РФ возможность прекращения огня в отношении энергетической инфраструктуры и коммерческих судов в Чёрном море.

По его словам, он попросил участников встречи дополнительно обдумать этот вопрос и вернуться к нему, надеясь на возможность достижения договоренностей.

Однако после ударов по Крымскому мосту позиция Кремля, по словам Путина, изменилась.

«Попросил еще всех подумать и вернуться к этому вопросу в надежде на то, что, может быть, о чем-то удастся договориться. Но после ударов по Крымскому мосту договариваться не будем. Будем отвечать», — заявил глава Кремля.

Таким образом, Путин публично пригрозил Украине новыми ударами и заявил об отказе от переговоров о возможном прекращении огня по энергетическим объектам и коммерческим судам в Черном море.

Около 6000 тонн российской стали оказались на дне Керчь-Еникальского канала в результате разрушения конструкций Крымского моста в ночь на 17 ноября. Из-за этого судоходство между Черным и Азовским морями, по утверждению автора сообщения, фактически заблокировано: за пределами искусственного фарватера пролив слишком мелкий для прохождения крупных судов.

В ночь на 17 ноября Крымский мост вновь подвергся удару. Об атаке сообщил гауляйтер оккупированного Крыма Сергей Аксенов, отметив, что движение транспорта по мосту временно приостановлено.

В ночь на 17 ноября Крымский мост вновь подвергся атаке. OSINT-ресурсы сообщают о вероятном падении автомобильной арки переправы в воду, в то время как назначенные РФ оккупационные власти Крыма объявили о приостановке движения транспорта по мосту.

Командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди с позывным Мадяро опубликовал изображения беспилотников, которые использовались для поражения Керченского моста 17 ноября. Он также раскрыл подразделения, задействованные в совместной операции.

Российский диктатор Владимир Путин встретился с министром транспорта Дмитрием Ядровым вскоре после атаки беспилотников на Крымский мост, однако не поинтересовался последствиями удара. Вместо этого во время встречи в Кремле обсуждали развитие транспортной отрасли и улучшение железнодорожных перевозок, хотя из-за атаки поезда задерживались на несколько часов.

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