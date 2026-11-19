Putin zagroził Ukrainie bolesną odpowiedzią za atak na most krymski
Rosyjski dyktator Władimir Putin zagroził Ukrainie bardziej dotkliwą odpowiedzią na atak na most krymski. Stwierdził, że działania Rosji będą „znacznie bardziej bolesne”, a także poinformował o wycofaniu się Moskwy z negocjacji po ataku na most.
Putin twierdzi, że Siły Zbrojne Ukrainy zaatakowały rzekomo „wyłącznie obiekt cywilny”.
Według niego most krymski od dłuższego czasu nie jest wykorzystywany na potrzeby rosyjskiej armii – do transportu sprzętu wojskowego, amunicji i produktów naftowych.
Jednocześnie prezydent Rosji przyznał, że część samochodowa mostu krymskiego doznała „poważnych uszkodzeń”.
„Nasze działania odwetowe… będą znacznie bardziej dotkliwe niż to, co uczynił reżim kijowski w stosunku do mostu… Przy dzisiejszych precyzyjnych środkach rażenia nie jest to aż tak trudne do zrealizowania” – oświadczył Putin.
Prezydent Rosji poinformował również, że omawiał z Radą Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej możliwość zawieszenia ognia w odniesieniu do infrastruktury energetycznej i statków handlowych na Morzu Czarnym.
Jak powiedział, poprosił uczestników spotkania o dodatkowe rozważenie tej kwestii i powrót do niej, mając nadzieję na osiągnięcie porozumienia.
Jednak po atakach na most krymski stanowisko Kremla, według słów Putina, uległo zmianie.
„Poprosiłem jeszcze wszystkich, aby to przemyśleli i powrócili do tej kwestii w nadziei, że być może uda się coś uzgodnić. Jednak po atakach na most krymski nie będziemy prowadzić negocjacji. Będziemy odpowiadać” – oświadczył szef Kremla.
W ten sposób Putin publicznie zagroził Ukrainie nowymi atakami i ogłosił, że rezygnuje z negocjacji dotyczących ewentualnego zawieszenia ognia w odniesieniu do obiektów energetycznych i statków handlowych na Morzu Czarnym.
W wyniku zniszczenia konstrukcji mostu krymskiego w nocy z 16 na 17 listopada na dnie kanału Kercz-Jenikal znalazło się około 6000 ton rosyjskiej stali. Z tego powodu, jak twierdzi autor wiadomości, żegluga między Morzem Czarnym a Morzem Azowskim jest faktycznie zablokowana: poza sztucznym torem wodnym cieśnina jest zbyt płytka, by mogły nią przepływać duże statki.
W nocy z 16 na 17 listopada Most Krymski ponownie stał się celem ataku. O ataku poinformował gauleiter okupowanego Krymu Siergiej Aksjonow, zaznaczając, że ruch transportowy przez most został tymczasowo wstrzymany.
W nocy z 16 na 17 listopada most krymski ponownie stał się celem ataku. Źródła OSINT donoszą o prawdopodobnym zawaleniu się samochodowego łuku mostu do wody, podczas gdy wyznaczone przez RF władze okupacyjne Krymu ogłosiły wstrzymanie ruchu transportowego na moście.
Dowódca Sił Systemów Bezzałogowych Robert Brovdi, o pseudonimie Madyar, opublikował zdjęcia dronów, które wykorzystano do uderzenia na most kerczeński 17 listopada. Ujawnił również jednostki zaangażowane we wspólną operację.
Rosyjski dyktator Władimir Putin spotkał się z ministrem transportu Dmitrijem Jadrowym wkrótce po ataku dronów na most krymski, jednak nie zapytał o skutki uderzenia. Zamiast tego podczas spotkania w Kremlu omawiano rozwój branży transportowej oraz usprawnienie przewozów kolejowych, mimo że z powodu ataku pociągi miały kilkugodzinne opóźnienia.