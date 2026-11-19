Rosyjski dyktator Władimir Putin zagroził Ukrainie bardziej dotkliwą odpowiedzią na atak na most krymski. Stwierdził, że działania Rosji będą „znacznie bardziej bolesne”, a także poinformował o wycofaniu się Moskwy z negocjacji po ataku na most.

Putin twierdzi, że Siły Zbrojne Ukrainy zaatakowały rzekomo „wyłącznie obiekt cywilny”.

Według niego most krymski od dłuższego czasu nie jest wykorzystywany na potrzeby rosyjskiej armii – do transportu sprzętu wojskowego, amunicji i produktów naftowych.

Jednocześnie prezydent Rosji przyznał, że część samochodowa mostu krymskiego doznała „poważnych uszkodzeń”.

„Nasze działania odwetowe… będą znacznie bardziej dotkliwe niż to, co uczynił reżim kijowski w stosunku do mostu… Przy dzisiejszych precyzyjnych środkach rażenia nie jest to aż tak trudne do zrealizowania” – oświadczył Putin.

Prezydent Rosji poinformował również, że omawiał z Radą Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej możliwość zawieszenia ognia w odniesieniu do infrastruktury energetycznej i statków handlowych na Morzu Czarnym.

Jak powiedział, poprosił uczestników spotkania o dodatkowe rozważenie tej kwestii i powrót do niej, mając nadzieję na osiągnięcie porozumienia.

Jednak po atakach na most krymski stanowisko Kremla, według słów Putina, uległo zmianie.

„Poprosiłem jeszcze wszystkich, aby to przemyśleli i powrócili do tej kwestii w nadziei, że być może uda się coś uzgodnić. Jednak po atakach na most krymski nie będziemy prowadzić negocjacji. Będziemy odpowiadać” – oświadczył szef Kremla.

W ten sposób Putin publicznie zagroził Ukrainie nowymi atakami i ogłosił, że rezygnuje z negocjacji dotyczących ewentualnego zawieszenia ognia w odniesieniu do obiektów energetycznych i statków handlowych na Morzu Czarnym.

W wyniku zniszczenia konstrukcji mostu krymskiego w nocy z 16 na 17 listopada na dnie kanału Kercz-Jenikal znalazło się około 6000 ton rosyjskiej stali. Z tego powodu, jak twierdzi autor wiadomości, żegluga między Morzem Czarnym a Morzem Azowskim jest faktycznie zablokowana: poza sztucznym torem wodnym cieśnina jest zbyt płytka, by mogły nią przepływać duże statki.

W nocy z 16 na 17 listopada Most Krymski ponownie stał się celem ataku. O ataku poinformował gauleiter okupowanego Krymu Siergiej Aksjonow, zaznaczając, że ruch transportowy przez most został tymczasowo wstrzymany.

W nocy z 16 na 17 listopada most krymski ponownie stał się celem ataku. Źródła OSINT donoszą o prawdopodobnym zawaleniu się samochodowego łuku mostu do wody, podczas gdy wyznaczone przez RF władze okupacyjne Krymu ogłosiły wstrzymanie ruchu transportowego na moście.

Dowódca Sił Systemów Bezzałogowych Robert Brovdi, o pseudonimie Madyar, opublikował zdjęcia dronów, które wykorzystano do uderzenia na most kerczeński 17 listopada. Ujawnił również jednostki zaangażowane we wspólną operację.

Rosyjski dyktator Władimir Putin spotkał się z ministrem transportu Dmitrijem Jadrowym wkrótce po ataku dronów na most krymski, jednak nie zapytał o skutki uderzenia. Zamiast tego podczas spotkania w Kremlu omawiano rozwój branży transportowej oraz usprawnienie przewozów kolejowych, mimo że z powodu ataku pociągi miały kilkugodzinne opóźnienia.

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