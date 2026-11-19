W dzielnicy Podil w Kijowie spadły fragmenty wrogiego drona; miasto jest atakowane przez drony. Informację tę podały Siły Powietrzne w ciągu dnia 19 listopada.

Według informacji wojskowych atak powietrzny na stolicę trwa: o godz. 15:02 nad miastem, w szczególności w rejonie Oboloni i centrum, odnotowano ruch dronów odrzutowych, a do Kijowa na niskiej wysokości (100–200 metrów) zbliża się kolejna grupa dronów bojowych typu „Geran”.

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Drony są aktywnie zestrzeliwane: podczas wrogiego ataku powietrznego odnotowano upadek szczątków rosyjskiego drona w dzielnicy Podilskiej. Poinformował o tym burmistrz Witalij Kliczko. Według wstępnych danych szczątki bezzałogowego statku powietrznego spadły w pobliżu trzypiętrowego budynku, na miejscu nie doszło do pożaru. Na miejsce zdarzenia zmierzają już służby ratownicze.

Źródło: Witalij Kliczko na Telegramie/Siły Powietrzne.

W czwartek, 19 listopada, rosyjskie wojska zaatakowały Izium w obwodzie charkowskim. W wyniku uderzenia zniszczono klatkę schodową budynku wielorodzinnego; pod gruzami mogą znajdować się ludzie. Co najmniej 12 osób odniosło obrażenia, w tym czworo dzieci.

Rano 19 listopada rosyjskie drony zaatakowały infrastrukturę cywilną w Szostce w obwodzie sumskim. W wyniku ataku zniszczono dwa budynki niemieszkalne, a kolejne cztery budynki wielorodzinne uległy uszkodzeniom.

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