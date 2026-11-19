В Подольском районе Киева упали обломки вражеского беспилотника, город подвергается атаке дронов. Об этом днем 19 ноября сообщили Воздушные силы.

По информации военных, воздушная атака на столицу продолжается: по состоянию на 15:02 над городом, в частности в районе Оболони и центра, фиксируется движение реактивных беспилотников, а к Киеву на низкой высоте (100–200 метров) приближается ещё одна группа ударных дронов типа «Герань».

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Дроны активно сбиваются: во время вражеской воздушной атаки зафиксировано падение обломков российского беспилотника в Подольском районе. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко. По предварительным данным, обломки БПЛА упали вблизи трехэтажного здания, возгорания на месте не произошло. К месту происшествия уже направляются экстренные службы.

Источник: Виталий Кличко в Telegram/Воздушные силы.

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