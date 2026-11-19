Видео: Россияне усилили наступление на Гуляйпольском направлении и используют неблагоприятные погодные условия
Российские войска продолжают вести интенсивные штурмовые атаки на Гуляйпольском направлении и пытаются воспользоваться туманом, осадками и сильным ветром для продвижения. Одной из главных задач оккупантов по-прежнему является захват северной части Запорожской области.
О ситуации в зоне ответственности 225-го отдельного штурмового полка рассказал начальник штаба батальона беспилотных систем с позывным «Юрист» в эфире «Армия TV».
По его словам, ноябрьская непогода существенно затрудняет применение украинских беспилотников. В частности, скорость ветра достигает 23–26 метров в секунду, а туман и облачность дополнительно препятствуют работе БПЛА.
В то же время украинские военные заранее готовились к таким условиям, поскольку ухудшение погоды было прогнозируемым.
Для обеспечения подразделений Силы обороны активно используют наземные роботизированные комплексы. Сейчас их задействуют преимущественно для логистики. Грузоподъемность таких платформ составляет от 120 кг до 500 кг.
Кроме того, в полку планируют расширять применение боевых турелей в связи с ожидаемым усилением интенсивности боев. «Юрист» также отметил, что по уровню использования наземных роботизированных комплексов украинские военные в настоящее время опережают российскую армию.
Источник: Армия Медиа
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