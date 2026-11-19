Российские войска продолжают вести интенсивные штурмовые атаки на Гуляйпольском направлении и пытаются воспользоваться туманом, осадками и сильным ветром для продвижения. Одной из главных задач оккупантов по-прежнему является захват северной части Запорожской области.

О ситуации в зоне ответственности 225-го отдельного штурмового полка рассказал начальник штаба батальона беспилотных систем с позывным «Юрист» в эфире «Армия TV».

По его словам, ноябрьская непогода существенно затрудняет применение украинских беспилотников. В частности, скорость ветра достигает 23–26 метров в секунду, а туман и облачность дополнительно препятствуют работе БПЛА.

В то же время украинские военные заранее готовились к таким условиям, поскольку ухудшение погоды было прогнозируемым.

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Для обеспечения подразделений Силы обороны активно используют наземные роботизированные комплексы. Сейчас их задействуют преимущественно для логистики. Грузоподъемность таких платформ составляет от 120 кг до 500 кг.

Кроме того, в полку планируют расширять применение боевых турелей в связи с ожидаемым усилением интенсивности боев. «Юрист» также отметил, что по уровню использования наземных роботизированных комплексов украинские военные в настоящее время опережают российскую армию.

Источник: Армия Медиа

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