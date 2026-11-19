Rosyjskie wojska utrzymują wysoką intensywność ataków na kierunku Huliaipole i próbują wykorzystać mgłę, opady oraz silny wiatr do posuwania się naprzód. Jednym z głównych zadań okupantów pozostaje zajęcie północnej części obwodu zaporoskiego.

O sytuacji w strefie odpowiedzialności 225. oddzielnego pułku szturmowego opowiedział szef sztabu batalionu systemów bezzałogowych o pseudonimie „Prawnik” w programie „Armia TV”.

Jak powiedział, listopadowa zła pogoda znacznie utrudnia wykorzystanie ukraińskich dronów. W szczególności prędkość wiatru sięga 23–26 metrów na sekundę, a mgła i zachmurzenie dodatkowo utrudniają działanie bezzałogowych statków powietrznych.

Jednocześnie ukraińskie siły zbrojne przygotowywały się z wyprzedzeniem na takie warunki, ponieważ pogorszenie pogody było przewidywalne.

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W celu wsparcia oddziałów Siły Obrony aktywnie wykorzystują naziemne kompleksy zrobotyzowane. Obecnie są one wykorzystywane głównie do celów logistycznych. Ładowność takich platform wynosi od 120 kg do 500 kg.

Ponadto w pułku planuje się rozszerzenie zastosowania wieżyczek bojowych w związku z oczekiwanym nasileniem walk. „Prawnik” zaznaczył również, że pod względem poziomu wykorzystania naziemnych kompleksów zrobotyzowanych ukraińskie siły zbrojne obecnie wyprzedzają armię rosyjską.

Źródło: Armia Media

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Na froncie w ciągu doby doszło do 205 walk, a na kierunku Pokrowskim zneutralizowano 80 okupantów.

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