俄军在古利亚皮尔方向持续展开高强度进攻，并试图利用雾气、降水和强风推进。占领军的主要任务之一仍是夺取扎波罗热州北部地区。

在“军队电视台”的直播中，代号为“律师”的无人机系统营参谋长介绍了第225独立突击团责任区内的局势。

据他介绍，11月的恶劣天气极大地阻碍了乌克兰无人机的使用。具体而言，风速高达每秒23至26米，而大雾和阴云则进一步妨碍了无人机的运作。

与此同时，由于天气恶化是可预见的，乌克兰军方已提前为这种状况做好了准备。

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为保障各部队，国防军正积极运用地面机器人系统。目前这些系统主要用于后勤保障，其载重能力在120公斤至500公斤之间。

此外，鉴于预计战斗强度将加剧，该团计划扩大战斗炮塔的应用范围。“律师”还指出，就地面机器人系统的应用水平而言，乌克兰军队目前领先于俄罗斯军队。

来源：Army Media

俄罗斯占领军在顿涅茨克州推进——DeepState。

过去24小时内前线共发生205次交火，在波克罗夫斯克方向消灭了80名占领军。

泽连斯基表示，俄军加强了对多布罗皮利亚和科斯蒂安蒂诺夫卡的进攻。

视频：总参谋部情报总局战士在卡霍夫斯基森林对占领军设下埋伏。

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