Глава Кремля Владимир Путин утверждает, что Россия якобы не стремится продолжать вооруженный конфликт, однако Украина должна согласиться на компромиссы, предложенные Москвой еще до встречи на Аляске. Об этом он заявил 19 ноября во время общения с журналистами в кулуарах саммита АТЭС-2026, сообщают российские пропагандистские СМИ.

По словам Путина, если Украина действительно хочет положить конец войне, ей следует принять условия, которые российская сторона предлагала ранее. При этом он не уточнил, о каких именно компромиссах идет речь.

«У России нет никакого желания продолжать вооруженный конфликт в Украине, но дело за Украиной», — заявил глава Кремля.

Таким образом, Путин вновь переложил ответственность за прекращение боевых действий на Киев, одновременно связав окончание войны с принятием украинской стороной предложенных Москвой условий.

Ранее премьер-министр Австралии призвал Путина немедленно остановить войну в Украине.

В Кремле раскрыли подробности переговоров президента США Дональда Трампа и Владимира Путина, которые состоялись в китайском Шэньчжэне 18 ноября.

В китайском Шэньчжэне 19 ноября президент США Дональд Трамп и президент Российской Федерации — государства-агрессора — Владимир Путин начали двусторонние переговоры.

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