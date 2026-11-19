Szef Kremla Władimir Putin twierdzi, że Rosja rzekomo nie dąży do przedłużania konfliktu zbrojnego, jednak Ukraina musi zgodzić się na kompromisy zaproponowane przez Moskwę jeszcze przed spotkaniem na Alasce. Stwierdził to 19 listopada podczas rozmowy z dziennikarzami na marginesie szczytu APEC-2026, jak donoszą rosyjskie media propagandowe.

Według słów Putina, jeśli Ukraina rzeczywiście chce zakończyć wojnę, powinna zaakceptować warunki, które strona rosyjska proponowała wcześniej. Nie sprecyzował jednak, o jakie konkretnie kompromisy chodzi.

„Rosja nie ma żadnej chęci do kontynuowania konfliktu zbrojnego na Ukrainie, ale decyzja należy do Ukrainy” – oświadczył szef Kremla.

W ten sposób Putin ponownie zrzucił odpowiedzialność za zaprzestanie działań wojennych na Kijów, jednocześnie wiążąc zakończenie wojny z przyjęciem przez stronę ukraińską warunków zaproponowanych przez Moskwę.

Wcześniej premier Australii wezwał Putina do natychmiastowego zakończenia wojny na Ukrainie.

W Kremlu ujawniono szczegóły rozmów prezydenta USA Donalda Trumpa i Władimira Putina, które odbyły się 18 listopada w chińskim Shenzhen.

19 listopada w chińskim Shenzhen prezydent USA Donald Trump i prezydent Federacji Rosyjskiej – państwa-agresora – Władimir Putin rozpoczęli dwustronne rozmowy.

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