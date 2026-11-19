Глава РФ Владимир Путин высказался по поводу ситуации на Донбассе и заявил, что считает бессмысленным стремление Украины и в дальнейшем удерживать территории региона, которые остаются под её контролем. Об этом 19 ноября сообщают российские пропагандистские СМИ со ссылкой на его заявление во время саммита АТЭС-2026.

По словам Путина, речь идет примерно о 10% территории Донбасса, которые не находятся под контролем российских оккупационных сил. Он поставил под сомнение целесообразность дальнейшего удержания этих позиций украинской армией.

Заявление прозвучало на фоне обсуждения возможных условий завершения войны. Ранее Путин также утверждал, что Украина должна согласиться на компромиссы, которые Москва якобы предлагала еще до встречи на Аляске.

Ранее премьер-министр Австралии призвал Путина немедленно остановить войну в Украине.

В Кремле раскрыли подробности переговоров президента США Дональда Трампа и Владимира Путина, которые состоялись в китайском Шэньчжэне 18 ноября.

В китайском Шэньчжэне 19 ноября президент США Дональд Трамп и президент Российской Федерации — государства-агрессора — Владимир Путин начали двусторонние переговоры.

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