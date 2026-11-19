Россия через интернет завербовала более 360 украинских подростков, которых с помощью угроз и манипуляций склоняли к совершению противоправных действий, в частности к терроризму. Первая леди Украины Елена Зеленская призвала объединить усилия государств, образовательных учреждений и семей, чтобы защитить детей от опасностей в цифровом пространстве.

Мероприятие организовала первая леди Польши Марта Навроцкая.

«Пожалуй, самой новой и самой острой угрозой в сети является вербовка подростков анонимными лицами в интернете для совершения различных противоправных действий… В Украине на фоне российского вторжения такая вербовка имеет российский след. К сожалению, нам уже известно о более чем 360 случаях, когда с помощью угроз или манипуляций детей склоняли к терроризму», — отметила Зеленская.

Она подчеркнула, что цифровые угрозы не знают государственных границ. Дети в Украине, Польше и других европейских странах играют в одни и те же игры, общаются в тех же чатах и могут становиться мишенями для аналогичных манипуляций.

По словам первой леди Украины, 26% украинских подростков получали сообщения от фальшивых аккаунтов или незнакомцев с просьбой перевести деньги. Кроме того, более 50% украинских школьников сталкиваются с злоупотреблениями в интернете.

Зеленская также привела данные Европейского Союза, согласно которым 54% молодых людей получали сообщения, унижающие их достоинство.

Она обратила внимание на то, что смартфоны становятся доступными детям во всё более раннем возрасте. В Украине большинство детей получают доступ к таким устройствам уже в восьмилетнем возрасте или раньше.

В то же время цифровые технологии, несмотря на значительные образовательные возможности, создают риски мошенничества, кибербуллинга, манипуляций и вербовки.

Елена Зеленская рассказала, что в условиях полномасштабной войны Украина уделяет особое внимание защите детей в цифровой среде.

В школах проводятся занятия по цифровой безопасности и искусственному интеллекту, разрабатываются соответствующие образовательные программы, в частности для детей дошкольного возраста.

Отдельно первая леди обратила внимание на распространение искусственного интеллекта среди школьников. По данным международного исследования PISA, в 2025 году четверть украинских детей еженедельно использовали чат-ботов для обучения.

Министерство образования и науки Украины разработало методические рекомендации по внедрению технологий искусственного интеллекта в школах. В частности, они предусматривают обучение детей критически оценивать контент, созданный с помощью ИИ.

Кроме того, СБУ и Национальная полиция проводят информационно-просветительские кампании с привлечением общественных деятелей и инфлюенсеров. В школах также организуют интерактивные занятия, посвященные безопасному пользованию интернетом.

Зеленская подчеркнула, что важно создать для детей атмосферу доверия, чтобы они не боялись рассказывать взрослым об опасных ситуациях и могли получить помощь дома или в учебном заведении.

«Мы не можем защищать их в изоляции и самостоятельно, индивидуально. Поэтому замечательно, что есть такие инициативы, как эта, что мы вместе начинаем такие разговоры», — подчеркнула она.

Первая леди также сообщила, что Украина стала одной из семи стран, присоединившихся к разработке рекомендаций Совета Европы для 46 стран относительно цифровой среды для детей.

Документ охватывает вопросы игрового контента, чат-ботов, защиты конфиденциальности детей и ограничения таргетированной рекламы.

Открывая конференцию с участием супруг президентов Украины, Литвы и Румынии, первая леди Польши Марта Навроцкая подчеркнула, что безопасность детей должна охватывать не только физическое, но и цифровое измерения.

По её словам, родители должны интересоваться тем, как дети чувствуют себя в интернете, с кем общаются и с какими опасностями сталкиваются во время онлайн-активности.

Навроцкая обратила внимание на распространение в сети дезинформации, манипуляций, языка ненависти и оскорбительного контента. Она призвала к сотрудничеству родителей, учителей, блогеров, государственные учреждения и технологические компании.

Первая леди Польши подчеркнула, что ответственность за цифровую безопасность детей нельзя возлагать исключительно на государство или родителей.

«Мы не решим все проблемы на одной конференции. Но можем сделать очередной шаг: поддерживать и внимательно слушать молодых людей, учить их ответственно пользоваться технологиями», — отметила Марта Навроцкая.

Она также поблагодарила первую леди США Меланию Трамп за запуск международной инициативы Fostering the Future Together, цель которой — создание более безопасного цифрового будущего для детей.

Мелания Трамп в видеообращении к участникам конференции приветствовала проведение мероприятия в Варшаве и сообщила, что к основанной ею международной коалиции уже присоединились почти 60 стран.

Она подчеркнула важность международного сотрудничества и инвестиций в будущее детей, в частности в сферах цифровых технологий и образования.

В конце выступления Елена Зеленская пригласила Марту Навроцкую принять участие в Седьмом саммите первых леди и джентльменов, который состоится в следующем году в Киеве.

Об этом Зеленская заявила в четверг во время международной конференции «Их будущее. Наша ответственность» в Президентском дворце в Варшаве.

Российские спецслужбы пытаются вербовать украинских беженцев для совершения диверсий на территории европейских стран. Для поиска исполнителей они используют социальные сети, мессенджеры и объявления о работе.

Федеральная служба безопасности России заявила о задержании 56 граждан в возрасте от 12 до 24 лет, которых подозревают в причастности к диверсионной деятельности. По утверждению ведомства, с июля 2025 года молодых людей вербовали через Telegram-бот для знакомств «Дайвинчик», а к организации вербовки якобы причастны украинские спецслужбы.

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